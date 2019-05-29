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В Стамбуле башня Галата и подвесные мосты подсвечены цветами флага Азербайджана - ФОТО

В Стамбуле башня Галата подсвечена цветами флага Азербайджана

Башня Галата, считающаяся символом Стамбула, а также три подвесных моста в городе, одновременно подсветились цветами флага Азербайджана.

Как передаёт турецкое бюро Report, данный жест в честь 101-летия основания Азербайджанской Демократической Республики вызвал большой интерес местных жителей.

Подсветка исторической башни были осуществлена по инициативе Генерального Консульства Азербайджана в Стамбуле и при поддержке Городского муниципалитета Стамбула.

Вюсале Аббасова

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