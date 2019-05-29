В Стамбуле башня Галата и подвесные мосты подсвечены цветами цветами флага Азербайджана - ФОТО

Башня Галата, считающаяся символом Стамбула, а также три подвесных моста в городе, одновременно подсветились цветами флага Азербайджана.
Как передаёт турецкое бюро Report, данный жест в честь 101-летия основания Азербайджанской Демократической Республики вызвал большой интерес местных жителей.
Подсветка исторической башни были осуществлена по инициативе Генерального Консульства Азербайджана в Стамбуле и при поддержке Городского муниципалитета Стамбула.
Вюсале Аббасова
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