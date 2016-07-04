В стамбульском аэропорту имени Ататюрка установлен стенд в память жертв теракта - ФОТОРЕПОРТАЖ

Стамбул. 4 июля. REPORT.AZ/ В Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле установлен стенд в память жертв теракта.

Как сообщает турецкое бюро Report, на стенде размещены фотографии погибших при недавнем теракте сотрудников аэропорта.

Почтить память жертв трагедии приходят представители различных организаций, структур, туристы, сотрудники медиа, местные жители, которые приносят цветы, чтят память погибших минутой молчания, читают молитвы.

Здесь собраны прощальные письма, написанные жертвам террора их сослуживцами и близкими друзьями, а также статьи, осуждающие террор, лозунги, отражающие призывы к совместной борьбе с международным террором.

Отметим, что вчера посетить стенд пришли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и ряд официальных представителей турецкого государства, которые также побеседовали с сотрудниками аэропорта.

Напомним, что 28 июля в Международном аэропорту имени Ататюрка тремя террористами-смертниками был совершен теракт. В результате трех взрывов погибли 47, пострадали около 250-ти человек.