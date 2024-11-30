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В США заявили о приостановлении стратегического партнерства с Грузией

В США заявили о приостановлении стратегического партнерства с Грузией США приостанавливает стратегическое партнерство с Грузией.
В регионе
30 ноября 2024 г. 23:44
В США заявили о приостановлении стратегического партнерства с Грузией

США приостанавливает стратегическое партнерство с Грузией.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении в заявлении официального представителя американского Госдепа Мэттью Миллера.

В документе отмечается, что США сожалеют, что Грузия решила приостановить вопрос о вступлении в ЕС.

"Действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы нашего стратегического партнерства. <...> В результате Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма", - отмечается в заявлении.

Напомним, что 28 ноября грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС.

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