В США заявили о приостановлении стратегического партнерства с Грузией

США приостанавливает стратегическое партнерство с Грузией.

США приостанавливает стратегическое партнерство с Грузией.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении в заявлении официального представителя американского Госдепа Мэттью Миллера.

В документе отмечается, что США сожалеют, что Грузия решила приостановить вопрос о вступлении в ЕС.

"Действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы нашего стратегического партнерства. <...> В результате Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма", - отмечается в заявлении.

Напомним, что 28 ноября грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС.