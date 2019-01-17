В США задержали иранскую телеведущую

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Власти США задержали иранскую телеведущую Марзие Хашеми, поскольку та, по их мнению, является "важным свидетелем" в некоем дел.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на сына иранской журналистки Хусейна Хашеми.

"В настоящее время нам доступна информация (от официальных лиц США) о том, что она (Марзие Хашеми) была задержана как важный свидетель", - сказал телеканалу Хусейн Хашеми, добавив, что телеведущей не предъявляли никаких обвинений.

Собеседник телеканала также отметил, что его самого, а также его брата и сестру вызвали повесткой в суд Большого жюри в Вашингтоне для дачи показаний.

Как сообщает телеканал, сын журналистки рассказал, что Марзие Хашеми участвует в съемках документального фильма, посвященного интернациональному движению Black Lives Matter, активисты которого выступают против насилия в отношении чернокожего населения. Кроме того, он отметил, что задержанная журналистка критически относится к ряду аспектов политики США.