В США стреляют уже в церкви

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В одной из церквей города Брейдентона (США, штат Флорида) была открыта стрельба. По данным представителей местных правоохранительных органов, в результате инцидента погиб один человек.

Полицейские предполагают, что огонь открыл местный житель Андрес Авалос. Предположительно, он же причастен к убийству еще двух человек, тела которых были обнаружены в одном из жилых домов, передает Report со ссылкой на телеканал "РОССИЯ".

В настоящее время ведутся поиски внедорожника, на котором, предположительно, передвигается злоумышленник. Мотивы действий мужчины неизвестны. В качестве меры предосторожности в Брейдентоне закрыты несколько школ.