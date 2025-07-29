В США состоялась встреча заместителя главы МИД Турции с представителем России

Заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз провел встречу с заместителем главы МИД России Сергеем Вершининым в Нью-Йорке.

Заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз провел встречу с заместителем главы МИД России Сергеем Вершининым в Нью-Йорке.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Турции, переговоры прошли в рамках Высокого международного совещания ООН по мирному урегулированию палестинской проблемы и реализации решения о двух государствах.

Стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы, в частности ситуацию вокруг Палестины. В этом контексте была проведена дискуссия по шагам, которые необходимо предпринять для обеспечения мира на Ближнем Востоке.