​В США сенаторы согласовали текст законопроекта о дополнительных санкциях против Ирана

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Республиканцы и демократы Cената США согласовали текст законопроекта о дополнительных санкциях против Ирана и рассчитывают уже на следующей неделе приступить к его обсуждению, несмотря на возражения администрации Барака Обамы. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл намерен вынести документ на голосование в конце февраля или начале марта.

Законопроект предусматривает расширение санкций против Ирана, если он не пойдет на договоренность с пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией о сокращении своей ядерной программы. Предусматривается, что карательные меры против Ирана будут ужесточены в случае провала переговоров, которые должны завершиться до 30 июня.

Документ о дополнительных санкциях против Ирана был подготовлен сенатором-республиканцем Марком Кирком и его коллегой-демократом Робертом Менендесом еще в прошлом году, но не получил необходимой поддержки, поскольку большинство мест в Сенате тогда принадлежало демократам.