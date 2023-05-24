В США разыскивается подозреваемый в нападении на "Турецкий дом" Реджеп Акбыйык

В США разыскивается подозреваемый в нападении на "Турецкий дом" в Нью-Йорке. Турецкие власти установили личность подозреваемого по итогам расследования и передали информацию в Департамент городской полиции.

В США разыскивается подозреваемый в нападении на "Турецкий дом" в Нью-Йорке. Турецкие власти установили личность подозреваемого по итогам расследования и передали информацию в Департамент городской полиции.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, установлено, что к нападению причастен Реджеп Акбыйык, зарегистрированный в турецком районе Гиресун и имеющий судимость в Турции за "нанесение телесных повреждений, угрозы и хранение наркотиков".

Полиция Нью-Йорка активизировала расследование и провела обыск в приюте для бездомных, где накануне останавливался подозреваемый.

Сообщается, что он имел проблемы с психикой.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Анкаре ожидают, что Соединенные Штаты быстро выявят причастных к нападению на "Турецкий дом" и обеспечат необходимую защиту дипломатическим представительствам Турции.