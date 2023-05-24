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В США разыскивается подозреваемый в нападении на "Турецкий дом" Реджеп Акбыйык

В США разыскивается подозреваемый в нападении на "Турецкий дом" Реджеп Акбыйык В США разыскивается подозреваемый в нападении на "Турецкий дом" в Нью-Йорке. Турецкие власти установили личность подозреваемого по итогам расследования и передали информацию в Департамент городской полиции.
В регионе
24 мая 2023 г. 17:58
В США разыскивается подозреваемый в нападении на Турецкий дом Реджеп Акбыйык

В США разыскивается подозреваемый в нападении на "Турецкий дом" в Нью-Йорке. Турецкие власти установили личность подозреваемого по итогам расследования и передали информацию в Департамент городской полиции.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, установлено, что к нападению причастен Реджеп Акбыйык, зарегистрированный в турецком районе Гиресун и имеющий судимость в Турции за "нанесение телесных повреждений, угрозы и хранение наркотиков".

Полиция Нью-Йорка активизировала расследование и провела обыск в приюте для бездомных, где накануне останавливался подозреваемый.

Сообщается, что он имел проблемы с психикой.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Анкаре ожидают, что Соединенные Штаты быстро выявят причастных к нападению на "Турецкий дом" и обеспечат необходимую защиту дипломатическим представительствам Турции.

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