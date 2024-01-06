В США полагают, что теракты в Иране осуществили связанные с ИГИЛ боевики

Разведывательные службы США полагают, что боевики, связанные с террористической группировкой ИГИЛ, несут ответственность за взрывы в иранском Кермане.

Разведывательные службы США полагают, что боевики, связанные с террористической группировкой ИГИЛ, несут ответственность за взрывы в иранском Кермане.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

По словам его источников, американская разведка путем перехвата сообщений получила сведения, согласно которым теракт организовало ответвление ИГИЛ в Афганистане.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что атака имеет все признаки нападения со стороны ИГИЛ.

Несколько взрывов прогремели в минувшую среду в иранском городе Керман в день памяти бывшего командующего спецподразделением "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, который погиб в Багдаде 3 января 2020 года после авиаудара ВВС США.

По последним данным, число погибших в результате терактов составило 84 человека.