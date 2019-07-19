В США освободили турецкого банкира Хакана Атиллу

Власти США освободили турецкого банкира Хакана Атиллу, которого считали виновным в нарушении санкций США против Ирана, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала NTV, Х.Атиллу доставили в миграционный департамент, чтобы затем отправить его в Турцию.

Напомним, что Х.Атилла занимал должность заместителя председателя Halkbank.

В январе 2018 года жюри присяжных федерального суда на Манхэттене признало Х.Атиллу виновным в том, что он оказывал помощь в переводе средств, полученных Ираном от продажи нефти и газа.