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В США не исключают новые попытки России захватить Киев

В США не исключают новые попытки России захватить Киев США и их союзники готовятся к возможности того, что Россия попытается повторно вторгнуться в Киевскую область, как только выполнит свои задачи на Донбассе.
В регионе
7 апреля 2022 г. 09:25
В США не исключают новые попытки России захватить Киев

США и их союзники готовятся к возможности того, что Россия попытается повторно вторгнуться в Киевскую область, как только выполнит свои задачи на Донбассе.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили американские и западные официальные лица.

Американские, европейские и украинские официальные лица заявили CNN о том, что несмотря на то, что РФ переключила свое внимание на южную и восточную Украину, все же не отказался от намерения захватить Киев. В частности, официальные лица ожидают, что в течение следующих нескольких недель российская сторона пополнит запасы и передислоцируются с целью начать новое массированное наступление на Донбасс.

Высокопоставленный представитель министерства обороны сообщил CNN, что до сих пор неясно, каковы долгосрочные цели Путина.

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Версия на английском языке Washington says Russia may take new attempts to seize Kyiv

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