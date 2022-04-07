В США не исключают новые попытки России захватить Киев

США и их союзники готовятся к возможности того, что Россия попытается повторно вторгнуться в Киевскую область, как только выполнит свои задачи на Донбассе.

США и их союзники готовятся к возможности того, что Россия попытается повторно вторгнуться в Киевскую область, как только выполнит свои задачи на Донбассе.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили американские и западные официальные лица.

Американские, европейские и украинские официальные лица заявили CNN о том, что несмотря на то, что РФ переключила свое внимание на южную и восточную Украину, все же не отказался от намерения захватить Киев. В частности, официальные лица ожидают, что в течение следующих нескольких недель российская сторона пополнит запасы и передислоцируются с целью начать новое массированное наступление на Донбасс.

Высокопоставленный представитель министерства обороны сообщил CNN, что до сих пор неясно, каковы долгосрочные цели Путина.