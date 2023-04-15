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В США на орбиту запустили первый турецкий наблюдательный спутник

В США на орбиту запустили первый турецкий наблюдательный спутник Запуск первого турецкого наблюдательного спутника IMECE состоялся с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.
В регионе
15 апреля 2023 г. 11:21
В США на орбиту запустили первый турецкий наблюдательный спутник

Запуск первого турецкого наблюдательного спутника IMECE состоялся с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TRT.

Пуск был произведен компанией SpaceX в пятницу в 23:47 по местному времени. Он неоднократно откладывался, в последний раз это произошло сутки назад из-за сильного ветра.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар, выступая ранее в эфире TRT, отметил, что возможности спутника планируется активно задействовать для военных нужд. По его словам, благодаря использованию спутниковых снимков высокого разрешения "повысятся возможности для решения задач разведки и боевого управления".

IMECE - спутник наблюдения за поверхностью Земли. Он должен быть выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой 680 км. Аппарат сможет получать и передавать снимки высокого разрешения с детализацией менее 1 м, которые могут быть использованы, в частности, для решения задач в сельскохозяйственной сфере, а также для борьбы со стихийными бедствиями и наблюдения за климатическими процессами.

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