В США армянин осужден за отмывание 1,29 млн долларов

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Федеральный суд осудил бывшего менеджера американской банковской компании Wells Fargo Альберта Ягубяна за помощь в отмывании средств в размере 1,66 млн долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Los Angeles Times, об этом заявили в министерстве юстиции США.

Оглашение приговора состоится 22 мая.

Бывший менеджер американской банковской компании Wells Fargo Альберт Ягубян ранее был арестован за помощь в отмывании средств в размере 1,29 млн долларов. Власти утверждают, что он помогал двоим жителям Глендейла - Арташесу Дарбиняну и Орбелу Акопяну, отмывать деньги через банк в течение двух лет, при этом получая свою долю

36-летний Ягубян не признал вины. Как утверждает следствие, он помог открыть фиктивные банковские счета для отмывания доходов от аферы. За вознаграждение в 385 долларов, преступники предлагали владельцам торговых марок следить за сохранением авторских прав и посылать регулярные отчеты. Однако, услуги не были предоставлены, а средства, направленные владельцами торговых марок, отправлялись на фиктивные счета. Мошенники использовали некоторые средства для покупки золота.

Ранее Дарбинян и Акопян были судимы за участие в мошеннических схемах. Судебный процесс по делу начнется в сентябре.