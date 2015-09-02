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    ​В Средиземном море задержано судно с оружием на борту

    Задержание произошло возле острова Крит

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Возле берегов Греции задержано судно с огромной партией оружия.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

    Задержание произошло возле острова Крит. По информации от полицейских, судно направлялось в Ливию из Турции. При осмотре, сотрудники правоохранительных органов нашли внушающую партию различного вооружения.

    Полицейские также сообщают, что судно шло под флагом Боливии. На корабле находились граждане Египта и Сирии.

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