​В Средиземном море задержано судно с оружием на борту

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Возле берегов Греции задержано судно с огромной партией оружия.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Задержание произошло возле острова Крит. По информации от полицейских, судно направлялось в Ливию из Турции. При осмотре, сотрудники правоохранительных органов нашли внушающую партию различного вооружения.

Полицейские также сообщают, что судно шло под флагом Боливии. На корабле находились граждане Египта и Сирии.