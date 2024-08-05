В специальной экономической зоне на ирано-афганской границе произошел пожар

Возгорание произошло на территории специальной экономической зоны Догарун на границе Ирана и Афганистана, дым от пожара виден в радиусе 18 км.

Возгорание произошло на территории специальной экономической зоны Догарун на границе Ирана и Афганистана, дым от пожара виден в радиусе 18 км.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Mehr.

По его информации, цистерны с топливом на четырех бензовозах загорелись из-за несоблюдения мер безопасности. Сотрудников экономической зоны эвакуировали, также введен запрет на въезд транспорта на ее территорию.

Агентство Fars cообщило, что по меньшей мере четыре человека получили ожоги. По его информации, пострадавшие были госпитализированы и находятся в стабильном состоянии.

Пожарные локализовали возгорание и продолжают тушение пожара. Местные власти выясняют причины инцидента.