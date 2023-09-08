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В совместных учениях Армения-США примут участие 85 американских военных

В совместных учениях Армения-США примут участие 85 американских военных Около 85 американских военных примут участие в совместных учениях США и Армении под названием Eagle Partner 2023.
В регионе
8 сентября 2023 г. 11:48
В совместных учениях Армения-США примут участие 85 американских военных

Около 85 американских военных примут участие в совместных учениях США и Армении под названием Eagle Partner 2023.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило командование Армии США в Европе и Африке.

"Около 85 американских и 175 армянских военных примут участие в учениях <...>, которые пройдут с 11 по 20 сентября", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте командования. В учениях будут задействованы военные из первой бригады 101-й воздушно-десантной дивизии США и национальной гвардии штата Канзас, с которой у Армении действует партнерская программа более 20 лет.

Как отмечает полковник Мартин О'Доннелл, учения позволят странам "выстроить отношения на тактическом уровне" и повысить "оперативную совместимость" подразделений для миротворческих операций.

6 сентября Минобороны Армении информировало, что совместные военные учения Армении и США Eagle Partner 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.

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Версия на английском языке About 85 US soldiers to participate in joint Armenia-US drills

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