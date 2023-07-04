О нас

В Совете Федерации РФ сообщили о пожаре в соседнем здании

В Совете Федерации РФ сообщили о пожаре в соседнем здании Голосовое объявление о возгорании в соседнем здании прозвучало в Совете Федерации, сенаторов и сотрудников аппарата СФ просят сохранять спокойствие.
В регионе
4 июля 2023 г. 16:18
В Совете Федерации РФ сообщили о пожаре в соседнем здании

Голосовое объявление о возгорании в соседнем здании прозвучало в Совете Федерации, сенаторов и сотрудников аппарата СФ просят сохранять спокойствие.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Уважаемые сенаторы РФ и работники аппарата. В здании по адресу: Столешников переулок, дом 7, строение 2, произошло возгорание, нашему зданию опасности нет, просим сохранять спокойствие и плановую работу", - прозвучало в сообщении.

Сообщается, что в какое-то время в здании СФ ощущался запах гари.

Ранее экстренных службах, в Столешниковом переулке на площади 100 кв. м горит кровля двухэтажного здания с мансардой. В здании располагаются магазины одежды, адвокатская контора и кафе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества
Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества
4 июля 2023 г. 14:28
Хакан Фидан: Турция призывает Израиль прекратить атаки на палестинцев
Хакан Фидан: Турция призывает Израиль прекратить атаки на палестинцев
4 июля 2023 г. 13:54
Путин предложил преобразовать антитеррористическую структуру ШОС
Путин предложил преобразовать антитеррористическую структуру ШОС
4 июля 2023 г. 13:05
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
4 июля 2023 г. 12:20
Цифровой форум ШОС пройдет в 2024 году в Астане
Цифровой форум ШОС пройдет в 2024 году в Астане
4 июля 2023 г. 12:15
Кобахидзе: Позиция властей Украины из-за ситуации с осужденным Саакашвили оскорбительна
Кобахидзе: Позиция властей Украины из-за ситуации с осужденным Саакашвили оскорбительна
4 июля 2023 г. 11:56
МИД Турции сообщил о повышении уровня дипотношений с Египтом до послов
МИД Турции сообщил о повышении уровня дипотношений с Египтом до послов
4 июля 2023 г. 11:13
Из-за обстрела ВС РФ в украинском Херсоне погибли двое
Из-за обстрела ВС РФ в украинском Херсоне погибли двое
4 июля 2023 г. 10:21
Минобороны РФ: Пресечена атака пяти БПЛА в Новой Москве и Подмосковье
Минобороны РФ: Пресечена атака пяти БПЛА в Новой Москве и Подмосковье
4 июля 2023 г. 10:13
Генпрокуратура Армении требует конфисковать у экс-чиновника недвижимость и вклады
Генпрокуратура Армении требует конфисковать у экс-чиновника недвижимость и вклады
4 июля 2023 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi