В Совете Федерации РФ сообщили о пожаре в соседнем здании

Голосовое объявление о возгорании в соседнем здании прозвучало в Совете Федерации, сенаторов и сотрудников аппарата СФ просят сохранять спокойствие.

Голосовое объявление о возгорании в соседнем здании прозвучало в Совете Федерации, сенаторов и сотрудников аппарата СФ просят сохранять спокойствие.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Уважаемые сенаторы РФ и работники аппарата. В здании по адресу: Столешников переулок, дом 7, строение 2, произошло возгорание, нашему зданию опасности нет, просим сохранять спокойствие и плановую работу", - прозвучало в сообщении.

Сообщается, что в какое-то время в здании СФ ощущался запах гари.

Ранее экстренных службах, в Столешниковом переулке на площади 100 кв. м горит кровля двухэтажного здания с мансардой. В здании располагаются магазины одежды, адвокатская контора и кафе.