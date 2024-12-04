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В Совете федерации отреагировали на заявление Пашиняна о невозврате Армении в ОДКБ

В Совете федерации отреагировали на заявление Пашиняна о невозврате Армении в ОДКБ Только ОДКБ может обеспечить безопасность Армении. Рано или поздно разногласия, которые есть между Россией, Арменией и другими странами ОДКБ, разрешатся.
В регионе
4 декабря 2024 г. 19:39
В Совете федерации отреагировали на заявление Пашиняна о невозврате Армении в ОДКБ

Только ОДКБ может обеспечить безопасность Армении. Рано или поздно разногласия, которые есть между Россией, Арменией и другими странами ОДКБ, разрешатся.

Как передает Report, об этом заявил в разговоре с NEWS.ru первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление армянского премьера Никола Пашиняна о "точке невозврата" в отношениях организации и Еревана.

"Я придерживаюсь той позиции, которую изложил наш президент. Мы надеемся, что рано или поздно эти разногласия, которые есть у Армении с Россией и с другими членами ОДКБ, пройдут. Я просто не вижу, кто может заменить, кто может обеспечить безопасность Армении в случае внешней угрозы, кроме ОДКБ", - пояснил Джабаров.

Он уточнил, что американцы вряд ли смогут заменить для Армении Россию и другие страны ОДКБ. Сенатор привел в пример Украину, которая пыталась выстраивать отношения с Вашингтоном вместо Москвы.

"Кто будет заменять Россию или другие страны ОДКБ, американцы? Мы видим, как они заменили нашу страну в Украине. Или французы, которые сами бегут из Африки? Честно говоря, думаю, что все-таки это пройдет. И я надеюсь, что восторжествует здравый смысл в наших отношениях. Россия была, есть и останется единственным верным другом народа Армении в обозримом будущем", - заключил Джабаров.

Ранее Пашинян заявил, что отношения Еревана и ОДКБ перешли в точку невозврата. По его словам, возвращение в организацию становится почти невозможным. Комментируя замораживание участия Армении в ОДКБ, Пашинян сказал, что республика не участвует в разработке документов в рамках организации.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Federasiya Şurası Paşinyanın Ermənistanın KTMT-yə qayıtmaması ilə bağlı bəyanatına cavab verib

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