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В Совете безопасности Турции обсудят ракетные удары Ирана по Израилю

В Совете безопасности Турции обсудят ракетные удары Ирана по Израилю Сегодня в Турции состоится заседание Совета безопасности под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
В регионе
3 октября 2024 г. 10:24
В Совете безопасности Турции обсудят ракетные удары Ирана по Израилю

Сегодня в Турции состоится заседание Совета безопасности под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

Одной из ключевых тем встречи станет обсуждение ситуации на Ближнем Востоке.

В ходе заседания рассмотрят ряд важных вопросов, в частности распространение военных действий на территорию Ливана, ракетные удары Ирана по территории Израиля, а также позицию Турции по этому вопросу.

Участники заседания также обсудят отношения между Баку и Ереваном.

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