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В Совбезе Турции обсудили азербайджано-армянскую нормализацию

В Совбезе Турции обсудили азербайджано-армянскую нормализацию В Совете безопасности Турции обсудили процесс нормализации азербайджано-армянских отношений.
В регионе
29 ноября 2023 г. 22:01
В Совбезе Турции обсудили азербайджано-армянскую нормализацию

В Совете безопасности Турции обсудили процесс нормализации азербайджано-армянских отношений.

Об этом Report передает со ссылкой на TRT Haber.

Согласно информации, помимо вопросов, связанных с завершением азербайджано-армянских переговоров устойчивым мирным соглашением и нормализацией межгосударственных отношений Турции и Армении, в ходе встречи также была дана оценка попыткам внерегиональных стран вмешаться в этот вопрос.

"Мы будем поддерживать все искренние усилия по установлению постоянного мира, который будет способствовать примирению и процветанию всех стран региона, включая Армению", - говорится в заявлении Совбеза по итогам заседания.

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