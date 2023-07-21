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В Совбезе ООН обсудят последствия выхода России из "зерновой сделки"

В Совбезе ООН обсудят последствия выхода России из "зерновой сделки" Совбез ООН сегодня проведет брифинг по ситуации в Украине.
В регионе
21 июля 2023 г. 17:21
В Совбезе ООН обсудят последствия выхода России из зерновой сделки

Совбез ООН сегодня проведет брифинг по ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Sky News.

Представители британской делегации в ООН сообщили журналистам о том, что участники заседания обсудят гуманитарные последствия прерывания Россией "зерновой сделки".

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении убедить Владимира Путина возобновить участие России в "зерновой сделке". Однако Турция сейчас не входит в состав Совбеза ООН и не сможет принять участие в сегодняшнем заседании.

"Но Россия там будет - она, конечно, один из пяти постоянных членов совета, который сейчас возглавляет Великобритания", - отмечает издание.

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