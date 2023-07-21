В Совбезе ООН обсудят последствия выхода России из "зерновой сделки"

Совбез ООН сегодня проведет брифинг по ситуации в Украине.

Совбез ООН сегодня проведет брифинг по ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Sky News.

Представители британской делегации в ООН сообщили журналистам о том, что участники заседания обсудят гуманитарные последствия прерывания Россией "зерновой сделки".

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении убедить Владимира Путина возобновить участие России в "зерновой сделке". Однако Турция сейчас не входит в состав Совбеза ООН и не сможет принять участие в сегодняшнем заседании.

"Но Россия там будет - она, конечно, один из пяти постоянных членов совета, который сейчас возглавляет Великобритания", - отмечает издание.