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В составе нового правительства Грузии представлены два новых министра

В составе нового правительства Грузии представлены два новых министра Парламенту представлен состав нового правительства Грузии.
В регионе
19 февраля 2021 г. 19:09
В составе нового правительства Грузии представлены два новых министра

Парламенту представлен состав нового правительства Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, в правительстве, которое возглавит Ираклий Гарибашвили, появятся два новых министра.

Новые назначения произошли на должности министра обороны и регионального развития и инфраструктуры.

Правительство сформировано в следующем составе:

Министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели

Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили

Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава

Министр обороны Джуаншер Бурчуладзе

Министр по делам вынужденных переселенцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе

Министр юстиции Гоча Лорткипанидзе

Министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе

Министр иностранных дел Давид Залкалиани

Министр финансов Иване Мачавариани

Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури

Госминистр по вопросам мира и гражданского равенства Теа Ахвледиани.

Ожидается, что парламент страны утвердит новый Кабинет министров 22 февраля. Для этого необходимо получить не менее 76 голосов депутатов. Если правительство не сможет получить поддержку дважды, президент распустит парламент и назначит новые выборы.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın yeni hökumətində iki yeni nazir yer alıb

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