В составе ИГ воюют 50 граждан Грузии

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Заместитель руководителя Службы госбезопасности Грузии Леван Изория заявил, что на сегодняшний день в Сирии находятся около 50 граждан Грузии, которые воюют на стороне "Исламского государства".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, он отметил, что в отношении этих граждан, там где есть конкретные свидетельства об их деятельности, в соответствии с законом ведется уголовное расследование.

Л.Изория сообщил, что в случае возвращения из Сирии в Грузию эти граждане предстанут перед законом.