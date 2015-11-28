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    В составе ИГ воюют 50 граждан Грузии

    Леван Изория: В отношении этих граждан ведется уголовное расследование

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Заместитель руководителя Службы госбезопасности Грузии Леван Изория заявил, что на сегодняшний день в Сирии находятся около 50 граждан Грузии, которые воюют на стороне "Исламского государства".

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, он отметил, что в отношении этих граждан, там где есть конкретные свидетельства об их деятельности, в соответствии с законом ведется уголовное расследование.

    Л.Изория сообщил, что в случае возвращения из Сирии в Грузию эти граждане предстанут перед законом.

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