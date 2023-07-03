В состав ВМС Ирана войдет новый эсминец, оснащенный гиперзвуковыми ракетами

Иранский эсминец Damavand-2, который в ближайшее время войдет в состав ВМС Исламской Республики, будет оснащен гиперзвуковыми ракетами.

Иранский эсминец Damavand-2, который в ближайшее время войдет в состав ВМС Исламской Республики, будет оснащен гиперзвуковыми ракетами.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил главнокомандующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани.

По его словам, Damavand-2 будет также иметь на вооружении другие ракеты и средства ПВО.

Ирани подчеркнул, что эсминец обладает новейшими разведывательными и боевыми системами.

Эсминец Damavand-2, который является усовершенствованным кораблем класса Jamaran, оснащен новыми радиолокационными станциями, ракетными комплексами, двигательными установками.