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В состав ВМС Ирана войдет новый эсминец, оснащенный гиперзвуковыми ракетами

В состав ВМС Ирана войдет новый эсминец, оснащенный гиперзвуковыми ракетами Иранский эсминец Damavand-2, который в ближайшее время войдет в состав ВМС Исламской Республики, будет оснащен гиперзвуковыми ракетами.
В регионе
3 июля 2023 г. 18:45

Иранский эсминец Damavand-2, который в ближайшее время войдет в состав ВМС Исламской Республики, будет оснащен гиперзвуковыми ракетами.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил главнокомандующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани.

По его словам, Damavand-2 будет также иметь на вооружении другие ракеты и средства ПВО.

Ирани подчеркнул, что эсминец обладает новейшими разведывательными и боевыми системами.

Эсминец Damavand-2, который является усовершенствованным кораблем класса Jamaran, оснащен новыми радиолокационными станциями, ракетными комплексами, двигательными установками.

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Версия на английском языке Iranian Navy to have new destroyer equipped with hypersonic missiles

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