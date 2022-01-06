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В состав миротворцев в Казахстане вошли РФ, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Армения

В состав миротворцев в Казахстане вошли РФ, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Армения Военные России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Кыргызстана вошли в состав миротворческого контингента, который направлен в Казахстан.
В регионе
6 января 2022 г. 12:05
В состав миротворцев в Казахстане вошли РФ, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Армения
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Военные России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Кыргызстана вошли в состав миротворческого контингента, который направлен в Казахстан.

Как передает Report, об этом сообщили в ОДКБ.

"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности", - заявили в секретариате организации.

В состав сил "вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Белоруссия, Республики Армения, Республики Таджикистан и Кыргызской Республики".

Ранее секретариате ОДКБ сообщил, что Россия направила в качестве миротворцев в Казахстан десантников.

11.21

Cамолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космически сил (ВКС) России осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента.

Как передает Report со ссылкой на секретариат ОДКБ, в состав контингента вошли подразделения воздушно-десантных войск.

Основными задачами Коллективных сил ОДКБ в Казахстане будет охрана государственных и военных объектов, содействие в стабилизации обстановки.

Передовые подразделения коллективных сил ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане.

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