В Сомали боевики расстреляли прихожан мечети

Неустановленные боевики атаковали минувшей ночью мечеть на юге Сомали.

Неустановленные боевики атаковали минувшей ночью мечеть на юге Сомали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, нападению подверглась мечеть Ракайле в районе Афгойе региона Нижняя Шэбелле. Ворвавшись в храм, боевики открыли огонь по находившимся там людям, а потом скрылись. Один прихожанин погиб, трое получили ранения.

Причина нападения пока остается неясной. Афгойе последнее время неоднократно подвергался нападениям группировки "Аш-Шабаб". Армия и силы безопасности приступили к прочесыванию окрестностей мечети.

Террористическая группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической организации "Аль-Каида". Общая численность "Аш-Шабаб" оценивается в 7 тыс. боевиков.