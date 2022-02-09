О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Сомали боевики расстреляли прихожан мечети

В Сомали боевики расстреляли прихожан мечети Неустановленные боевики атаковали минувшей ночью мечеть на юге Сомали.
В регионе
9 февраля 2022 г. 12:11
В Сомали боевики расстреляли прихожан мечети

Неустановленные боевики атаковали минувшей ночью мечеть на юге Сомали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, нападению подверглась мечеть Ракайле в районе Афгойе региона Нижняя Шэбелле. Ворвавшись в храм, боевики открыли огонь по находившимся там людям, а потом скрылись. Один прихожанин погиб, трое получили ранения.

Причина нападения пока остается неясной. Афгойе последнее время неоднократно подвергался нападениям группировки "Аш-Шабаб". Армия и силы безопасности приступили к прочесыванию окрестностей мечети.

Террористическая группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической организации "Аль-Каида". Общая численность "Аш-Шабаб" оценивается в 7 тыс. боевиков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Somalidə silahlılar məscidə gələn şəxsləri atəşə tutublar

Самое читаемое

В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
4 февраля 2022 г. 12:26
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
4 февраля 2022 г. 12:40
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
8 февраля 2022 г. 12:44
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
4 февраля 2022 г. 12:08
В Баку введут новые нормативы по работе такси
В Баку введут новые нормативы по работе такси
7 февраля 2022 г. 13:37
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
3 февраля 2022 г. 14:06
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
8 февраля 2022 г. 12:28
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
8 февраля 2022 г. 18:10
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
8 февраля 2022 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi