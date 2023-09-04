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В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры.
В регионе
4 сентября 2023 г. 14:20
В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры.

Как сообщает российское бюро Report, встреча проходит в Зеленом зале корпуса "Империал" сочинского санатория "Русь".

Запланировано, что обсуждение начнется с участием делегаций, затем главы государств продолжат переговоры в узком составе, который пройдет в формате обеда.

Напомним, что важнейшим пунктом повестки дня переговоров лидеров Турции и России станет Соглашение о Черноморском зерновом коридоре, из которого Москва вышла 17 июля.

Стороны также обсудят последние события в российско-украинской войне, состояние двусторонних турецко-российских отношений, включая сотрудничество в сфере энергетики, торговли, экономики и туризма.

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Версия на английском языке Putin-Erdogan talks kick off in Sochi

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