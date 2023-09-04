В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры.

Как сообщает российское бюро Report, встреча проходит в Зеленом зале корпуса "Империал" сочинского санатория "Русь".

Запланировано, что обсуждение начнется с участием делегаций, затем главы государств продолжат переговоры в узком составе, который пройдет в формате обеда.

Напомним, что важнейшим пунктом повестки дня переговоров лидеров Турции и России станет Соглашение о Черноморском зерновом коридоре, из которого Москва вышла 17 июля.

Стороны также обсудят последние события в российско-украинской войне, состояние двусторонних турецко-российских отношений, включая сотрудничество в сфере энергетики, торговли, экономики и туризма.