В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры.
Как сообщает российское бюро Report, встреча проходит в Зеленом зале корпуса "Империал" сочинского санатория "Русь".
Запланировано, что обсуждение начнется с участием делегаций, затем главы государств продолжат переговоры в узком составе, который пройдет в формате обеда.
Напомним, что важнейшим пунктом повестки дня переговоров лидеров Турции и России станет Соглашение о Черноморском зерновом коридоре, из которого Москва вышла 17 июля.
Стороны также обсудят последние события в российско-украинской войне, состояние двусторонних турецко-российских отношений, включая сотрудничество в сфере энергетики, торговли, экономики и туризма.