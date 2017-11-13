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    В Сочи началась встреча президентов России и Турции

    Путин и Эрдоган проводят переговоры в узком составе

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи начали переговоры в узком составе, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    После беседы лидеров в узком формате пройдет заседание в расширенном составе, а затем главы государств, как ожидается, выступят с заявлениями для прессы.

    С турецкой стороны в переговорах примут участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, начальник генштаба ВС Турции Хулуси Акар и руководитель национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

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