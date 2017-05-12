В СНГ создадут общую базу данных осужденных за тяжкие преступления

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В СНГ создадут единую базу данных осужденных за тяжкие преступления.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, такое решение приняли руководители пенитенциарных служб стран СНГ на заседании в Минске с целью отслеживания террористов и экстремистов.

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко после заседания Совета руководителей пенитенциарных служб стран-членов СНГ сообщил "Российской газете", что такая база может быть создана в ближайшие полгода.

"У таких людей (осужденных за терроризм и экстремизм - ред.) не должно быть возможности после освобождения спокойно пересекать границы наших стран - без учета и контроля, и продолжать свою преступную деятельность", - подчеркнул он.