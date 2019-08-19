В СНГ национализируют переводы мигрантов

Национальный банк Таджикистана (НБТ) с 1 сентября запускает собственную систему денежных переводов, через которую придется работать всем зарубежным платежным системам, в том числе российским, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Такой подход не имеет прецедентов на постсоветском пространстве и противоречит российскому законодательству, пишет "Коммерсантъ".

Письмо с такой информацией получили российские компании. После этого Национальная платежная ассоциация (НПА) обратилась в Центробанк и к министру финансов, первому вице-премьеру Антону Силуанову. Как объяснили в организации, по сути идея НБТ означает запрет прямого доступа иностранных платежных систем в страну. В случае России речь идет о крупном рынке — в первом квартале этого года объем переводов в Таджикистан из России составил 462,4 миллиона долларов.

Когда изменения вступят в силу, платежные системы не смогут взаимодействовать с таджикскими банками напрямую. Им всем придется открыть корреспондентские счета в НБТ, а переводы удастся провести, только если на них будут средства.

НБТ объяснил инициативу желанием "поддержать стабильность банковской системы Таджикистана в сфере оборота денег", снизить операционные риски и издержки. "Объем средств, который должны поддерживать участники национальной системы по денежным переводам, рассчитывается самими участниками в зависимости от объема переводов", — утверждают в банке.