В СНГ 10 тысяч человек разыскиваются за терроризм и экстремизм

Более 10 тысяч человек в СНГ объявлены в розыск по обвинению в террористических и экстремистских преступлениях.

Как передает Report, об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков.

По его словам, половину из них составляют боевики.

"В информационных массивах АТЦ СНГ содержится развернутая информация в отношении практически 10 тысяч лиц, объявленных в межгосударственный розыск по обвинению в совершении преступлений террористического и экстремистского характера. Из них свыше 5 тысяч составляют лица, принимающие или принимавшие участие в боевых действиях в составе террористических, экстремистских организаций и незаконных вооруженных формирований на территориях государств, не входящих в СНГ", - сказал А.Новиков.