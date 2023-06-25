В СНБО Украины допустили участие Лукашенко в переговорах с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко может принять участие в переговорах по урегулированию конфликта в Украине.

Президент Беларуси Александр Лукашенко может принять участие в переговорах по урегулированию конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом на своей странице в Facebook написал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, однако не исключено участие в этом процессе Лукашенко", - отметил он.

Данилов напомнил, что Лукашенко стал посредником в переговорах с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным вчера, 24 июня, когда тот предпринял попытку военного мятежа в России.