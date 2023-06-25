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В СНБО Украины допустили участие Лукашенко в переговорах с Россией

В СНБО Украины допустили участие Лукашенко в переговорах с Россией Президент Беларуси Александр Лукашенко может принять участие в переговорах по урегулированию конфликта в Украине.
В регионе
25 июня 2023 г. 16:15
В СНБО Украины допустили участие Лукашенко в переговорах с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко может принять участие в переговорах по урегулированию конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом на своей странице в Facebook написал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, однако не исключено участие в этом процессе Лукашенко", - отметил он.

Данилов напомнил, что Лукашенко стал посредником в переговорах с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным вчера, 24 июня, когда тот предпринял попытку военного мятежа в России.

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Версия на азербайджанском языке Təhlükəsizlik Şurasının sədri: "Lukaşenko Ukrayna ilə Rusiya arasında vasitəçi ola bilər"

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