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В Шуше пройдет неформальная встреча глав государств ОТГ

В Шуше пройдет неформальная встреча глав государств ОТГ В следующем году в Шуше состоится неформальная встреча глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
В регионе
3 ноября 2023 г. 20:11
В Шуше пройдет неформальная встреча глав государств ОТГ

В следующем году в Шуше состоится неформальная встреча глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом было сказано в декларации, принятой 3 ноября в Астане на 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) под названием "Тюркский век“.

"Главы государств и правительств Организации тюркских государств принимают предложение Азербайджана провести неформальную встречу глав государств ОТГ в Шуше в конце апреля или начале мая 2024 года", - подчеркивается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Gələn il Şuşada TDT dövlət başçılarının qeyri-rəsmi toplantısı keçiriləcək

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