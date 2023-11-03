В Шуше пройдет неформальная встреча глав государств ОТГ

В следующем году в Шуше состоится неформальная встреча глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

В следующем году в Шуше состоится неформальная встреча глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом было сказано в декларации, принятой 3 ноября в Астане на 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) под названием "Тюркский век“.

"Главы государств и правительств Организации тюркских государств принимают предложение Азербайджана провести неформальную встречу глав государств ОТГ в Шуше в конце апреля или начале мая 2024 года", - подчеркивается в заявлении.