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В следующем году начнется серийное производство истребителя Bayraktar KIZILELMA

В следующем году начнется серийное производство истребителя Bayraktar KIZILELMA Серийное производство первого беспилотного истребителя Турции Bayraktar KIZILELMA планируется в 2024 году. А полет данного БПЛА с палубы TCG Anadolu состоятся в 2025 году.
В регионе
11 мая 2023 г. 11:06
В следующем году начнется серийное производство истребителя Bayraktar KIZILELMA

Серийное производство первого беспилотного истребителя Турции Bayraktar KIZILELMA планируется в 2024 году. А полет данного БПЛА с палубы TCG Anadolu состоятся в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал председатель совета директоров Baykar Сельчук Байрактар.

"В своем классе наши БПЛА намного опережают своих конкурентов. Турция формирует новую культуру в технологиях", - сказал он, отметив, что в течение 1-2 месяцев состоится первый полет Bayraktar ТБ3. В 2024 году Bayraktar ТБ3 будет совершать полеты и приземляться на палубу TCG Anadolu.

По его словам, Bayraktar показатель лидерства Турции в этой отрасли.

"В ближайшем будущем мы выйдем в лидеры также в создании беспилотных боевых самолетов", - отметил он.

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Версия на английском языке Serial production of Bayraktar's KIZILELMA fighter jets to begin next year

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