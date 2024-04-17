В Следственный комитет Армении доставили активиста, обвиняемого в оскорблении депутата

Армянского активиста Самвела Варданяна, задержанного по статье "хулигантство" и обвиняемого в оскорблении депутата от "Гражданского договора" Акопа Асланяна, доставили в столичное управление Следственного комитета (СК) прямо из изолятора.

Армянского активиста Самвела Варданяна, задержанного по статье "хулигантство" и обвиняемого в оскорблении депутата от "Гражданского договора" Акопа Асланяна, доставили в столичное управление Следственного комитета (СК) прямо из изолятора.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил журналистам адвокат Рубен Меликян.

По его словам, чтобы убедиться в безопасности его перевозки, к зданию СИЗО с утра пришла группа оппозиционных деятелей, включая некоторых депутатов и членов Совета старейшин. Такое решение было принято после инцидента с избиением Варданяна, произошедшего 15 апреля по дороге в СИЗО.

"В 6:40 я и правозащитник Арсен Бабаян были здесь. Встретились с Варданяном, поговорили с ним, он был в порядке, ночь прошла нормально. После этого подошли депутаты парламента Мгер Саакян и ряд других", - сказал адвокат.

По словам защиты, СК должен был инициировать уголовное дело на основании публикаций СМИ о том, что Варданян был подвергнут пыткам, однако этого не последовало.