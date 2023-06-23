В следовавшем из Ирана в Турцию автобусе обнаружено радиоактивное вещество

В районе Догубаязит провинции Агры (восток Турции) в следовавшем из Ирана пассажирском автобусе было найдено и изъято 6 граммов вещества калифорний (радиоактивный элемент), спрятанного в пачках сигарет.

В районе Догубаязит провинции Агры (восток Турции) в следовавшем из Ирана пассажирском автобусе было найдено и изъято 6 граммов вещества калифорний (радиоактивный элемент), спрятанного в пачках сигарет.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Сообщается, что бригада жардармерии провела обыск в салоне автобуса, в ходе которого обнаружила 9 коробок сигарет, которые предположительно, принадлежат водителю - гражданину Ирана. Помимо вещества калифорний, они обнаружили спрятанные в пачках сигарет 378 золотых монет.

Отметим, что калифорний - это один из самых дорогих химических элементов. Он представляет собой смесь из 17 изотопов. Несмотря на крайнюю степень токсичности он содержит огромный энергетический потенциал. Всего 1 грамм способен генерировать до 2,5 млрд нейтронов ежесекундно. Поэтому стоимость вещества огромна – не меньше 27 млн долларов за 1 грамм.

Его используют в разработке новых процессов деления ядер, космических исследований, поиске залежей полезных ископаемых (в основном драгоценных металлов) и месторождений нефти и пластов грунтовых вод, анализе целостности самолетов, космических аппаратов, ядерных реакторов.