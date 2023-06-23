О нас

В следовавшем из Ирана в Турцию автобусе обнаружено радиоактивное вещество

В следовавшем из Ирана в Турцию автобусе обнаружено радиоактивное вещество В районе Догубаязит провинции Агры (восток Турции) в следовавшем из Ирана пассажирском автобусе было найдено и изъято 6 граммов вещества калифорний (радиоактивный элемент), спрятанного в пачках сигарет.
В регионе
23 июня 2023 г. 11:15
В следовавшем из Ирана в Турцию автобусе обнаружено радиоактивное вещество

В районе Догубаязит провинции Агры (восток Турции) в следовавшем из Ирана пассажирском автобусе было найдено и изъято 6 граммов вещества калифорний (радиоактивный элемент), спрятанного в пачках сигарет.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Сообщается, что бригада жардармерии провела обыск в салоне автобуса, в ходе которого обнаружила 9 коробок сигарет, которые предположительно, принадлежат водителю - гражданину Ирана. Помимо вещества калифорний, они обнаружили спрятанные в пачках сигарет 378 золотых монет.

Отметим, что калифорний - это один из самых дорогих химических элементов. Он представляет собой смесь из 17 изотопов. Несмотря на крайнюю степень токсичности он содержит огромный энергетический потенциал. Всего 1 грамм способен генерировать до 2,5 млрд нейтронов ежесекундно. Поэтому стоимость вещества огромна – не меньше 27 млн долларов за 1 грамм.

Его используют в разработке новых процессов деления ядер, космических исследований, поиске залежей полезных ископаемых (в основном драгоценных металлов) и месторождений нефти и пластов грунтовых вод, анализе целостности самолетов, космических аппаратов, ядерных реакторов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Radioactive substance found in bus en route from Iran to Türkiye

Самое читаемое

Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
22 июня 2023 г. 17:30
AFAD: В Средиземном море произошло землетрясение
AFAD: В Средиземном море произошло землетрясение
17 июня 2023 г. 00:06
Президент Азербайджана поздравил короля Великобритании
Президент Азербайджана поздравил короля Великобритании
17 июня 2023 г. 11:45
​​​​​​​Модульные больницы для лечения больных коронавирусом передадут в ведение TƏBİB
​​​​​​​Модульные больницы для лечения больных коронавирусом передадут в ведение TƏBİB
17 июня 2023 г. 15:31
В Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии
ФотоВ Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии
18 июня 2023 г. 16:45
ЦБА: Спрос на потребительские и ипотечные кредиты вырос в первом квартале
ЦБА: Спрос на потребительские и ипотечные кредиты вырос в первом квартале
19 июня 2023 г. 12:13
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
20 июня 2023 г. 10:45
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
20 июня 2023 г. 13:00
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
20 июня 2023 г. 19:17
Цена на азербайджанскую нефть упала до 78 долларов
Цена на азербайджанскую нефть упала до 78 долларов
21 июня 2023 г. 09:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi