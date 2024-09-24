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В СК России назвали причину крушения легкомоторного самолета на Алтае

В СК России назвали причину крушения легкомоторного самолета на Алтае Легкомоторный самолет на Алтае потерпел крушение из-за действий пилота. Он отвлекся на карту и зацепил стойкой шасси линию электропередачи (ЛЭП).
В регионе
24 сентября 2024 г. 11:55
В СК России назвали причину крушения легкомоторного самолета на Алтае

Легкомоторный самолет на Алтае потерпел крушение из-за действий пилота. Он отвлекся на карту и зацепил стойкой шасси линию электропередачи (ЛЭП).

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на сообщение Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

"По предварительным данным, 24 сентября 2024 года в поселке Быстрый исток Быстроистокского района Алтайского края мужчина на принадлежащем ему сверхлегком воздушном судне СП-32Б1 осуществлял обработку сельскохозяйственных полей. Отвлекшись на карту, зацепился стойкой шасси за линию электропередачи и осуществил жесткую посадку на грунт. Самолет получил повреждения. Пострадавших нет", - говорится управления.

Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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