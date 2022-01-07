В Талдыкоргане на СИЗО напали вооруженные люди, один из нападавших убит

На СИЗО в Талдыкоргане (Казахстан) попытались напасть 20 человек в камуфляже.

На СИЗО в Талдыкоргане (Казахстан) попытались напасть 20 человек в камуфляже.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в МВД страны сообщили, что один из нападавших ранен, один убит.

"На СИЗО городе Талдыкорган была совершена попытка нападения. Атака террористов, переодетых в камуфляжную форму, предотвращена. В ходе спецоперации правоохранителями уничтожен один нападавший, второй ранен. Всего нападавших было 20 человек", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года.