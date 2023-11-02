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В системе Минобороны Грузии будет применена модель Азербайджана

В системе Минобороны Грузии будет применена модель Азербайджана В системе Министерства обороны Грузии будет применена модель Азербайджана.
В регионе
2 ноября 2023 г. 17:48
В системе Минобороны Грузии будет применена модель Азербайджана

В системе Министерства обороны Грузии будет применена модель Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, парламент Грузии принял поправку к Оборонному кодексу в третьем чтении 79 голосами.

Проект предусматривает изменение переходной нормы Кодекса.

Согласно изменениям, с 1 января 2024 года вопросы, связанные с организацией воинского учета, национальной военной службы призывников и военной службы резервистов при мобилизации, будут осуществляться централизованно, в единой системе. Для этого предполагается создание азербайджанской модели в системе Министерства обороны Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Müdafiə Nazirliyi sistemində Azərbaycan modeli tətbiq ediləcək

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