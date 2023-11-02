В системе Минобороны Грузии будет применена модель Азербайджана

В системе Министерства обороны Грузии будет применена модель Азербайджана.

В системе Министерства обороны Грузии будет применена модель Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, парламент Грузии принял поправку к Оборонному кодексу в третьем чтении 79 голосами.

Проект предусматривает изменение переходной нормы Кодекса.

Согласно изменениям, с 1 января 2024 года вопросы, связанные с организацией воинского учета, национальной военной службы призывников и военной службы резервистов при мобилизации, будут осуществляться централизованно, в единой системе. Для этого предполагается создание азербайджанской модели в системе Министерства обороны Грузии.