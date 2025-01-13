В Сирии задержали подозреваемого в участии в теракте на юге Турции в 2013 году

Разведслужба и полиция Турции в ходе совместной операции в Сирии задержали Мохаммеда Диба Корали.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.
Сообщается, что он участвовал в теракте на юге Турции в 2013 году, жертвами которого стали 53 человека.
Отметим, что 11 мая 2013 года в районе Рейханлы (провинция Хатай) произошли два взрыва, в результате чего погибли 53 человека, а также многие мирные жители получили ранения.
В декабре прошлого года в Турции был задержан другой участник теракта - Ченгиз Сертель. По данным следствия, он переправил взрывчатку, использованную в теракте в Рейханлы, из Сирии в Турцию.