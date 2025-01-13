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В Сирии задержали подозреваемого в участии в теракте на юге Турции в 2013 году

В Сирии задержали подозреваемого в участии в теракте на юге Турции в 2013 году Разведслужба и полиция Турции в ходе совместной операции в Сирии задержали Мохаммеда Диба Корали.
В регионе
13 января 2025 г. 14:12
В Сирии задержали подозреваемого в участии в теракте на юге Турции в 2013 году

Разведслужба и полиция Турции в ходе совместной операции в Сирии задержали Мохаммеда Диба Корали.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Сообщается, что он участвовал в теракте на юге Турции в 2013 году, жертвами которого стали 53 человека.

Отметим, что 11 мая 2013 года в районе Рейханлы (провинция Хатай) произошли два взрыва, в результате чего погибли 53 человека, а также многие мирные жители получили ранения.

В декабре прошлого года в Турции был задержан другой участник теракта - Ченгиз Сертель. По данным следствия, он переправил взрывчатку, использованную в теракте в Рейханлы, из Сирии в Турцию.

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