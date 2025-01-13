В Сирии задержали подозреваемого в участии в теракте на юге Турции в 2013 году

В Сирии задержали подозреваемого в участии в теракте на юге Турции в 2013 году

Разведслужба и полиция Турции в ходе совместной операции в Сирии задержали Мохаммеда Диба Корали.

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