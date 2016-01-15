В Сирии убит еще один иранский генерал

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Убит один из руководителей Корпуса стражей исламской революции Ирана в Сирии, бригадный генерал Сеид Сайях Тахири.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил сайт Defapress, принадлежащий генштабу ВС Ирана.

Согласно информации, С.С. Тахири был одним из командиров во время ирано-иракской войны в 1980-1988 гг. Информация о месте и дате его смерти в Сирии не сообщается.

Отметим, что до этого в Сирии были убиты несколько иранских генералов.