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    В Сирии убит еще один иранский генерал

    Сеид Сайях Тахири был одним из командиров во время ирано-иракской войны

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Убит один из руководителей Корпуса стражей исламской революции Ирана в Сирии, бригадный генерал Сеид Сайях Тахири.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил сайт Defapress, принадлежащий генштабу ВС Ирана. 

    Согласно информации, С.С. Тахири был одним из командиров во время ирано-иракской войны в 1980-1988 гг. Информация о месте и дате его смерти в Сирии не сообщается. 

    Отметим, что до этого в Сирии были убиты несколько иранских генералов.

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