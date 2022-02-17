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В Сирии турецкий спецназ нейтрализовал 13 террористов

В Сирии турецкий спецназ нейтрализовал 13 террористов Турецкий спецназ нейтрализовал 13 боевиков YPG (сирийское крыло террористов PKK), пытавшихся атаковать зоны антитеррористических операций "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата" на севере Сирии.
В регионе
17 февраля 2022 г. 06:52
В Сирии турецкий спецназ нейтрализовал 13 террористов

Турецкий спецназ нейтрализовал 13 боевиков YPG (сирийское крыло террористов PKK), пытавшихся атаковать зоны антитеррористических операций "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата" на севере Сирии.

Как передает Report, по данным Министерства национальной обороны Турции, спецназ провел очередные успешные операции с целью устранения угрозы терроризма в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

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Версия на азербайджанском языке Suriyada 13 terrorçu zərərsizləşdirilib

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