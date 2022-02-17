В Сирии турецкий спецназ нейтрализовал 13 террористов

Турецкий спецназ нейтрализовал 13 боевиков YPG (сирийское крыло террористов PKK), пытавшихся атаковать зоны антитеррористических операций "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата" на севере Сирии.

Турецкий спецназ нейтрализовал 13 боевиков YPG (сирийское крыло террористов PKK), пытавшихся атаковать зоны антитеррористических операций "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата" на севере Сирии.

Как передает Report, по данным Министерства национальной обороны Турции, спецназ провел очередные успешные операции с целью устранения угрозы терроризма в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.