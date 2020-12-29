В Сирии турецкий спецназ ликвидировал террористов

Турецкий спецназ нейтрализовал трех террористов YPG (сирийское крыло РКК), попытавшихся проникнуть в зону проведения операции "Источник мира" на севере Сирии.

Турецкий спецназ нейтрализовал трех террористов YPG (сирийское крыло РКК), попытавшихся проникнуть в зону проведения операции "Источник мира" на севере Сирии.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу" , об этом сообщает в Twitter Министерство национальной обороны Турции.

"Турецкий спецназ продолжает пресекать попытки проникновения террористов в зону операции "Источник мира". Еще 3 боевика PKK/YPG, попытавшихся проникнуть в зону операции, нейтрализованы в ходе успешных действий турецкого спецназа", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.