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В Сирии турецкий спецназ ликвидировал террористов

В Сирии турецкий спецназ ликвидировал террористов Турецкий спецназ нейтрализовал трех террористов YPG (сирийское крыло РКК), попытавшихся проникнуть в зону проведения операции "Источник мира" на севере Сирии.
В регионе
29 декабря 2020 г. 23:16
В Сирии турецкий спецназ ликвидировал террористов

Турецкий спецназ нейтрализовал трех террористов YPG (сирийское крыло РКК), попытавшихся проникнуть в зону проведения операции "Источник мира" на севере Сирии.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает в Twitter Министерство национальной обороны Турции.

"Турецкий спецназ продолжает пресекать попытки проникновения террористов в зону операции "Источник мира". Еще 3 боевика PKK/YPG, попытавшихся проникнуть в зону операции, нейтрализованы в ходе успешных действий турецкого спецназа", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.

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