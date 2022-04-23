В Сирии турецкая армия за сутки уничтожила 50 террористов

Вооруженные силы Турции проводят масштабную антитеррористическую операцию на севере Сирии.

Вооруженные силы Турции проводят масштабную антитеррористическую операцию на севере Сирии.

Как передает Report, операция была начата в ответ на гибель в результате обстрела сотрудника МВД Турции.

По предварительным данным, в рамках продолжающейся операции с участием частей спецназа Турции, нейтрализовано 50 боевиков.

Террористы накануне обстреляли из противотанкового оружия один из полицейских участков в зоне операции "Щит Евфрата" на севере Сирии, погиб боец спецназа МВД Турции Айтач Алтунорс.

Кроме того, были обстреляны расположения турецких военных в ряде других районов.

В ответ турецкая армия нанесла по объектам террористов массированный артиллерийский удар, в том числе из САУ. После этого на зачистку районов выдвинулись отряды спецназа.

В Минобороны Турции подчеркнули, что ни один обстрел и атака на турецких военных не останутся без ответа. "ВС Турции не допустят нарушения мира и стабильности в зонах операций", - отметили в оборонном ведомстве.