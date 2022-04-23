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В Сирии турецкая армия за сутки уничтожила 50 террористов 

В Сирии турецкая армия за сутки уничтожила 50 террористов  Вооруженные силы Турции проводят масштабную антитеррористическую операцию на севере Сирии.
В регионе
23 апреля 2022 г. 22:33
В Сирии турецкая армия за сутки уничтожила 50 террористов 

Вооруженные силы Турции проводят масштабную антитеррористическую операцию на севере Сирии.

Как передает Report, операция была начата в ответ на гибель в результате обстрела сотрудника МВД Турции.

По предварительным данным, в рамках продолжающейся операции с участием частей спецназа Турции, нейтрализовано 50 боевиков.

Террористы накануне обстреляли из противотанкового оружия один из полицейских участков в зоне операции "Щит Евфрата" на севере Сирии, погиб боец спецназа МВД Турции Айтач Алтунорс.

Кроме того, были обстреляны расположения турецких военных в ряде других районов.

В ответ турецкая армия нанесла по объектам террористов массированный артиллерийский удар, в том числе из САУ. После этого на зачистку районов выдвинулись отряды спецназа.

В Минобороны Турции подчеркнули, что ни один обстрел и атака на турецких военных не останутся без ответа. "ВС Турции не допустят нарушения мира и стабильности в зонах операций", - отметили в оборонном ведомстве.

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