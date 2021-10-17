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В Сирии турецкая армия нейтрализовала 5 террористов

В Сирии турецкая армия нейтрализовала 5 террористов В зоне проведения операции "Источник мира" на севере Сирии нейтрализованы 5 боевиков YPG [сирийское крыло PKK], готовящих теракты.
В регионе
17 октября 2021 г. 17:55
В Сирии турецкая армия нейтрализовала 5 террористов

В зоне проведения операции "Источник мира" на севере Сирии нейтрализованы 5 боевиков YPG [сирийское крыло PKK], готовящих теракты.

Как передает Report, об этом заявило Министерство национальной обороны Турции в социальных сетях.

Операция по нейтрализации террористов была проведена силами спецназа.

"Турция не позволяла и не позволит террористам PKK/YPG нарушить атмосферу спокойствия и безопасности в зоне проведения операции «Источник мира", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

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