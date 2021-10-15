В Сирии турецкая армия нейтрализовала 16 террористов

За последние пять дней в зоне проведения операции «Щит Евфрата» нейтрализовано 13 террористов, а в районе операции "Источник мира" еще три боевика YPG [сирийское крыло PKK].

За последние пять дней в зоне проведения операции «Щит Евфрата» нейтрализовано 13 террористов, а в районе операции "Источник мира" еще три боевика YPG [сирийское крыло PKK].

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Террористы нейтрализованы при попытке обстрела районов, подконтрольных ВС Турции и умеренной сирийской оппозиции.

В оборонном ведомстве Турции подчеркнули решимость к активной борьбе с проявлениями терроризма в регионе.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.