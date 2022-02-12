В Сирии спецназ Турции нейтрализовал десятки террористов

Спецназ Турции нейтрализовал 29 террористов YPG (сирийское крыло PKK) на севере Сирии.

Спецназ Турции нейтрализовал 29 террористов YPG (сирийское крыло PKK) на севере Сирии.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Нейтрализовано 28 террористов, пытавшихся организовать нападение на территорию зоны проведения операции "Щит Евфрата" и один боевик, обстреливавший районы проведения операции "Источник мира", отметили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули решимость к дальнейшей борьбе с терроризмом с целью полного искоренения угроз национальной безопасности Турции.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.