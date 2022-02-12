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В Сирии спецназ Турции нейтрализовал десятки террористов

В Сирии спецназ Турции нейтрализовал десятки террористов Спецназ Турции нейтрализовал 29 террористов YPG (сирийское крыло PKK) на севере Сирии.
В регионе
12 февраля 2022 г. 05:42
В Сирии спецназ Турции нейтрализовал десятки террористов

Спецназ Турции нейтрализовал 29 террористов YPG (сирийское крыло PKK) на севере Сирии.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Нейтрализовано 28 террористов, пытавшихся организовать нападение на территорию зоны проведения операции "Щит Евфрата" и один боевик, обстреливавший районы проведения операции "Источник мира", отметили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули решимость к дальнейшей борьбе с терроризмом с целью полного искоренения угроз национальной безопасности Турции.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

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