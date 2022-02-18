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В Сирии спецназ Турции нейтрализовал 9 террористов YPG

В Сирии спецназ Турции нейтрализовал 9 террористов YPG Бойцы турецкого спецназа нейтрализовали 9 боевиков YPG [сирийское крыло террористов РКК], готовивших атаку на зону операции «Щит Евфрата».
В регионе
18 февраля 2022 г. 00:22
В Сирии спецназ Турции нейтрализовал 9 террористов YPG

Бойцы турецкого спецназа нейтрализовали 9 боевиков YPG (сирийское крыло террористов РКК), готовивших атаку на зону операции "Щит Евфрата".

Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Турецкая армия продолжает выявлять и уничтожать террористов, нанося упреждающие удары, говорится в заявлении оборонного ведомства.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, от рук этой кровавой организации погибли более десяти тысяч сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

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